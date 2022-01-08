Названы подмосковные водоемы с самым тонким льдом

Названы водоемы в Московской области с самым тонким льдом. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на специалистов ГУ МЧС России по области.

Так, наиболее опасными были признаны 12 водных объектов. Среди них: участки на реке Дубна и Волга в городском округе Дубна, участки на реке Сестра в Талдомском округе и реке Ока в Кашире, Луховицах, Озерах и Ступине, участки на реке Москва в Коломне, Бронницах и Можайском округе, участки реки Ольховка в Раменском округе и реки Яуза в Мытищах.

Толщина льда в этих местах на водоемах неоднородна и не превышает семи сантиметров, подчеркнули специалисты.

Ранее россиян удивили катающиеся по обледенелому водоему москвичи.