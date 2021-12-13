Сегодня в 02:21
1 мин.
Россиян удивили катающиеся по обледенелому водоему москвичи
Кадр: Елена Скворцова / РИА Новости
Жительница столицы опубликовала в сообществе в Facebook «Жители Строгино» видео, на котором несколько людей катаются на коньках и гуляют по обледеневшему водоему в Москве.
Участники группы в комментариях единогласно написали, что выходить на лед в Москве пока еще рано. «Неужели лед уже надежный? Смотреть страшно» — написали в комментариях.
Одна из жительниц заметила, что на кадрах видно, как в некоторых местах лед уже потрескался.
РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО «Мособлпожспас» также сообщает, что на сегодняшний день на водоемах лед еще очень хрупкий. Безопасная толщина льда начинается от семи сантиметров.
Ранее в Балашихе мужчина провалился под лед и попал на видео.