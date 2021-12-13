Россиян удивили катающиеся по обледенелому водоему москвичи

Жительница столицы опубликовала в сообществе в Facebook «Жители Строгино» видео, на котором несколько людей катаются на коньках и гуляют по обледеневшему водоему в Москве.

Участники группы в комментариях единогласно написали, что выходить на лед в Москве пока еще рано. «Неужели лед уже надежный? Смотреть страшно» — написали в комментариях.