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Россиян удивили катающиеся по обледенелому водоему москвичи

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Россиян удивили катающиеся по обледенелому водоему москвичи
Кадр: Елена Скворцова / РИА Новости

Жительница столицы опубликовала в сообществе в Facebook «Жители Строгино» видео, на котором несколько людей катаются на коньках и гуляют по обледеневшему водоему в Москве.

Участники группы в комментариях единогласно написали, что выходить на лед в Москве пока еще рано. «Неужели лед уже надежный? Смотреть страшно» — написали в комментариях.

Одна из жительниц заметила, что на кадрах видно, как в некоторых местах лед уже потрескался.

РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО «Мособлпожспас» также сообщает, что на сегодняшний день на водоемах лед еще очень хрупкий. Безопасная толщина льда начинается от семи сантиметров.

Ранее в Балашихе мужчина провалился под лед и попал на видео.

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