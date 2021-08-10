Названы последствия потепления в Москве

По его словам, раньше снег укрывал и защищал корни деревьев от обморожения в зимний период, но сейчас, когда снега нет, либо он быстро тает из-за теплой погоды, корни деревьев промерзают и гибнут. Это можно исправить, если укрывать деревья осыпавшейся листвой перед наступлением холодного времени года.

«Это все решаемо, есть ведь более жаркие столицы. Нужно немножко поменять правила ухода за зелеными насаждениями, чтобы не так жестоко поступали, как сейчас, с эстетической точки зрения», — уточнил эксперт. Он добавил, что также необходимо высаживать больше деревьев, которые будут отбрасывать тень на дома и остужать их, что позволит москвичам не пользоваться кондиционерами в жаркую погоду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в 2021 году в Москве ожидается несколько периодов бабьего лета, а также красивая продолжительная золотая осень, так как почва получила достаточно влаги.

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