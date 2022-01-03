Названы причины любви россиян к лапше и пюре быстрого приготовления

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина назвала причины любви россиян к лапше и пюре быстрого приготовления. Ее процитировало агентство «Москва».

Оказывается, такие продукты популярны по причине содержания в них соли и глутамата натрия. «Это такой побудитель нервной системы. Он ее возбуждает, и нам начинает казаться, что мы более активны и лучше соображаем», — рассказала Соломатина. Она добавила, что глутамат натрия идет в сочетании с большим количеством соли, поэтому задерживает жидкость в организме. Эта задержка может дать очень нехороший эффект, подчеркнула диетолог.

Соломатина отметила, что лапшу или пюре очень удобно употреблять в некоторых ситуациях — например, в путешествиях. Однако она советует отказаться от приправ и специй, которые прилагаются к каждой порции, потому что они содержат очень большое количество соли.

«Нужно всегда смотреть на состав и выбирать максимально натуральный. Лучше взять продукт подороже», — подчеркнула специалист.

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