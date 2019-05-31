Названы причины майских аварий в московском метро

Московский метрополитен назвал причины внеплановых остановок поездов на Большой кольцевой линии 21 мая и Серпуховско-Тимирязевской ветке 23 мая. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте подземки. https://twitter.com/MoscowMetro/status/1134542579712892928

«Завершен анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ и серой ветке. Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая - неисправность контактного рельса, 23 мая - неисправность вагона и ответственность сервисной компании. Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров. Выводы по ответственным сотрудникам сделаны, регламенты проверок ужесточили, производитель вагонов наказан рублем», — заявили в метрополитене.

Вечером 21 мая три поезда с пассажирами застряли в тоннеле на Солнцевской линии подземки между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». В остановившихся составах находились более тысячи человек. Пассажиров эвакуировали при помощи других составов.

23 мая остановилось движение поездов на участке между станциями «Савеловская» и «Алтуфьево» серой ветки метро. Как сообщает «Говорит Москва», «Метровагонмаш» будет оштрафован на 1,5 миллиона рублей.