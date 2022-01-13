Названы причины переезда Леонида Куравлева в дом престарелых

Последние шесть месяцев до попадания в реанимацию Коммунарки с пневмонией актер Леонид Куравлев находился в Центре долголетия и реабилитации. Сотрудница дома престарелых Анна Манерова в беседе с «Московским комсомольцем» назвала причины переезда знаменитого артиста к ним в учреждение и рассказала о подробностях его жизни там.

«Мы не лечебное учреждение, к нам привозят пожилых людей на период отпуска родственников или командировки, или пожилые люди сами хотят находиться в социальной среде. В данном случае нужна была помощь по уходу», — поделилась Манерова. Она подчеркнула, что родственники хорошо заботились о Куравлеве, однако из-за занятости на работе не могли обеспечить ему полноценный круглосуточный уход. «Они очень тщательно выбирали центр. В последнее время Леонид Вячеславович замкнулся, и его родные понимали, что здесь он будет среди людей, это ему поможет», — добавила она.

Стало известно, что поначалу 85-летний актер даже ел у себя в комнате, но потом начал выходить и есть в ресторане вместе со всеми. «Он начал общаться с людьми, шутить. Ни с кем не сблизился сильно, но был очень дружелюбным, у него со всеми сложились хорошие отношения», — заключила сотрудница дома престарелых.

Ранее стало известно о госпитализации Куравлева с пневмонией. В Коммунарке, куда он попал, уточнили, что артист находится в реанимации в тяжелом состоянии.