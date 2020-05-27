Названы районы Москвы с самым высоким риском заражения коронавирусом

Определены районы Москвы с наиболее высоким риском заражения коронавирусом. Данные, которые приводит газета «Ведомости», собрали в Московском центре урбанистики и аналитической компании Habidatum.

Эксперты рассчитали индекс эпидемиологической опасности, опираясь на три ключевых показателя, влияющих на распространение инфекции: количество людей, приходящееся на один лифт в подъезде дома, количество людей на одну аптеку в радиусе 10-минутной доступности и количество людей на 1 квадратный метр магазина в пределах от 5 до 20 минут шагов.

Выяснилось, что заразиться коронавирусом в лифте больше всего рискуют в районах: Ясенево, где на один подъемник приходится 116 человек, Зябликово — 104 человека и Орехово-Борисово Южное — 103 человека.

Самыми опасными в плане инфицирования стали магазины районов: Метрогородок, Ивановское и Бирюлево Западное. Там на 100 квадратных метров торговой площади приходится по 1226, 1042, 1032 человек соответственно.

Повышенный риск заразиться в аптеке у жителей Нагатинского Затона (8200 человек на одну аптеку в пределах пешеходной доступности), Зябликова (7700 человек) и Братеева (7700 человек).

В центральных и западных районах Москвы индекс эпидемиологической опасности ниже. Эксперты объяснили, что это связано с низкой плотностью населения и хорошо развитой инфраструктурой. Лидерами этой категории стали Тверской, Куркино и Пресненский районы, говорится в исследовании.

За последние сутки в Москве выявлено 2140 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в Москве увеличилось до 171 443. Выздоровели 67 458 человек, умерли 2183 пациента.

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