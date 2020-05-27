Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве выявлено 2140 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводят оперативный штаб в своем Telegram-канале и портал стопкоронавирус.рф.

По их данным, за минувшие сутки в столице скончались 73 пациента с коронавирусом, вылечились — 5839 человек.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в Москве увеличилось до 171 443. Выздоровели 67 458 человек, умерли 2183 пациента.

В Подмосковье за минувшие сутки зафиксировали 793 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее количество заразившихся в регионе — 35 956.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом смягчении ограничительных мер в столице в ближайшее время. В понедельник, 25 мая, он написал в личном блоге, что за прошедшие выходные ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжала улучшаться.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!