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Названы самые частые признаки постковидного синдрома

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Названы самые частые признаки постковидного синдрома
Фото: christopher lemercier / Unsplash

Иммунолог Мария Польнер назвала самые частые признаки постковидного синдрома. О них она рассказала «Известиям».

Чаще всего постковидный синдром проявляется в одышке, изменении обоняния и вкуса, повышенной утомляемости, раздражительности и апатии. При этом тяжесть этих состояний не зависит от того, насколько сильно у пациента была выражена коронавирусная инфекция.

Чтобы побороть последствия ковида, необходимо выяснить их происхождение. Польнер отметила, что чаще всего вирус поражает сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. «Прежде всего необходимо обратиться к терапевту для проведения следующих исследований: оценка насыщения крови кислородом, спирометрия, рентгенография органов грудной клетки, общий и биохимический анализ крови, определение D-димера», — пояснила эксперт.

После этого при наличии жалоб можно отправиться к более узким специалистам — кардиологу, пульмонологу, неврологу или психиатру при наличии симптомов депрессии. Если результаты обследований не показывают выраженных изменений, стоит обратить внимание на физическую активность, наладить питание и режим дня. Польнер подчеркнула, что иногда плохое самочувствие после ковида может быть связано с длительной самоизоляцией.

«Будет полезно сдать анализ крови на витамин D (25-ОН) и после консультации с терапевтом начать его прием в зависимости от уровня дефицита. От приема иммуномодулирующих препаратов для восстановления я рекомендую воздержаться», — заключила Польнер.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отметила, что женщины больше подвержены воздействию постковидного синдрома.

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