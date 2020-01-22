Названы самые необычные имена новорожденных москвичей

В 2019 году москвичи продолжили называть новорожденных необычными именами. Многие из них получили древние славянские, иностранные и двойные имена, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичных ЗАГСов.

В ведомстве отметили, что тенденция выбирать своему ребенку необычное имя продолжается в Москве не первый год. Так, в прошлом году в столице родились дети с именами Милана (1187 девочек), Мирослава (618 девочек), Злата (282 девочек), Ярослав (897 мальчиков) и Макар (577 мальчиков).

Также популярностью пользуются иностранные имена. К примеру, за прошлый год на свет появились 364 Мии, 310 девочек с именем Николь и 160 Аврор.

«В 2019 году также осталась популярной тенденция называть детей двойными именами. В столице появились Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр, Исмаил Леон, Анисья Дарина, Мия Милана, Аделина Елизавета, Николь Феврония, Мила Стефания, София Мария», — заявили в пресс-службе.

В декабре 2019 года сообщалось, что жительница Московской области с фамилией Король родила в перинатальном центре Наро-Фоминска мальчика и назвала его Львом. По словам матери ребенка, такое имя придумал отец мальчика Дмитрий, эта идея ему пришла еще когда он служил в армии в Санкт-Петербурге. На решение мужчины повлияла и любовь к знаменитому мультфильму «Король Лев».

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