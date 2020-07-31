Названы самые опасные растения в Подмосковье

Названы самые опасные для человека растения, произрастающие в Подмосковье. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По словам главного внештатного педиатра Московской области Нисо Одинаевой, в пятерку таких растений входят борщевик, волчье лыко, ландыш, болиголов пятнистый и белена. Отмечается, что ими можно отравиться. «Бледность, тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, головокружение, слабость, вялость — все это симптомы, говорящие об отравлении. В тяжелых случаях интоксикация может сопровождаться потерей ориентации, спутанным сознанием, аритмией», — рассказала Одинаева.

Кроме того, обычные ландыши способны остановить сердце человека, так как его листья, стебли и цветки ядовиты. «А особенно — ягоды, которые содержат вещества, действующие на сердечно-сосудистую систему», — пояснила врач.

Если произошло отравление, то стоит незамедлительно обратиться к медикам. В особенности важно быть внимательными по отношению к детям, которые «зачастую пробуют жизнь на вкус в прямом смысле слова».

29 июля стало известно, что в Москве полицейские начали искать неизвестных, высадивших в горшки на парковке элитного ЖК «Донской Олимп» коноплю. На место также была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла растение.

В июне появились фотографии последствий борьбы дачника в шортах с борщевиком. У пострадавшего на ногах были огромные волдыри, на животе — шрамы, а на руках слезла кожа. «Из-за таких ожогов могли развиться гнойно-некротические осложнения в результате присоединения вторичной бактериальной инфекции», —рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

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