Названы самые оригинальные имена для новорожденных в Москве

Также в этом году в столице детям давали такие имена, как Элтон, Чарльз, Марк Фредерико, Форрест, Златогор, Лучезар, Радосвет, Светломир, Кай, Герда, Каель Инвокер, Мирана и Лунара.

«Родители девочек также называют малышек именами популярных исполнителей или личностей, например, Мадонна, Донателла, Пенелопа, Кайли… В Москве зарегистрированы такие имена, как Джульетта, Мальвина, Ариэль, Фиона. Одну девочку назвали Малиной», — добавили в пресс-службе.

Ранее москвич назвал свою дочь Психосоматикой. Объясняя свой выбор, россиянин отметил, что его удивил возникший общественный резонанс, вызванный желанием дать такое имя своему ребенку. «Имя Психосоматика олицетворяет гармонию души и тела. В настоящее время это очень важно», — объяснил отец девочки.

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