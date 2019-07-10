Названы самые популярные книги у москвичей

Самой популярной книгой у жителей центральных районов Москвы за последнюю неделю стал роман Евгения Водолазкина «Лавр. Неисторический роман». Об этом в среду, 10 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе библиотек центра столицы.

Также в топ самых популярных произведений попали «Небесный почтальон Федя Булкин» Александры Николаенко и «Пищеблок» Алексея Иванова.

«Среди детской литературы наблюдается интерес к классике: Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок", "Капитанская дочка" Александра Пушкина и "Мертвые души" Николая Гоголя», — пояснили в пресс-службе, отметив, что всего ежемесячно в библиотеках центра Москвы читатели берут около 225 тысяч книг.

Там также добавили, что обычно популярностью у горожан пользуются классические произведения и новинки художественной литературы, например романы Гузель Яхиной, Бернара Вербера, Алексея Иванова, Харуки Мураками, Сергея Лукьяненко, Захара Прилепина и Дмитрия Быкова. Кроме того, летом растет спрос на произведения, входящие в школьную программу.

В июне сообщалось, что в Москве резко выросли продажи книги белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего». Подобный интерес жителей столицы связали с выходом американского сериала «Чернобыль», посвященного аварии на Чернобыльской АЭС.

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