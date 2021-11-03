Названы самые популярные покупки москвичей в нерабочие дни. Наиболее востребованными товарами стали изделия для развлечений, спорта и готовки, а также одежда. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу одного из популярных интернет-сервисов.

Отмечается, что настольные игры стоимостью от 1000 рублей москвичи сейчас покупают в разы активнее. Согласно статистике сервиса, популярность «Имаджинариума» выросла на 89 процентов, Lego — на 64 процента, «Монополии» — на 19 процентов. Также увеличился спрос на современные игровые консоли.

Почти в полтора раза чаще в Москве стали интересоваться Bluetooth-колонками средней стоимостью 2900 рублей, а также бумажными книгами.

«В условиях роста заболеваемости COVID-19 многие москвичи стараются оставаться дома, поэтому все чаще ищут различные способы проведения домашнего досуга. Мы зафиксировали значительный рост спроса на товары для развлечений и спорта накануне длинных выходных. Кроме того, горожане решили освежить интерьер и заняться готовкой, а из-за ограничений в работе торговых центров онлайн-шопинг — лучший способ купить обновку», — цитирует издание руководителя одного из подразделений интернет-сервиса.

Ранее были названы наиболее популярные специальности в колледжах Москвы.