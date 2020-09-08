Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Названы самые высокооплачиваемые сентябрьские вакансии в Москве, рейтинг составлен специалистами сервиса «Работа.ру». Лидером стало предложение о работе в стартапе в области онлайн-образования: компания ищет тимлид-специалиста на зарплату до 200 тысяч рублей в месяц, сообщает CRN.

Уточняется, что для указанной вакансии кандидатам необходимо иметь опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, а также уметь писать unit-тесты и проводить code review. Аналогичную заработную плату предлагают и специалисту по сетям передачи данных с опытом работы от 3 лет, а на 170 тысяч в месяц может рассчитывать дизайнер мебели с умением проектировать в программах PRO100 или KD.

В рейтинге также указаны вакансии врача рефлексотерапевта в московском реабилитационном центре (от 150 тысяч рублей в месяц) и шеф-повара на фабрику-кухню премиум-класса (от 150 до 180 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что более 40,5 тысячи москвичей, потерявших работу из-за эпидемиологической ситуации, получают региональную выплату по безработице. Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 500 рублей.

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