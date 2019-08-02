Названы сроки возвращения тепла в Москву

Погода в Москве приблизится к норме в середине августа, а в конце месяца столицу ждут аномально теплые дни. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«К середине месяца температура должна приблизиться к норме, а в дальнейшем и превысит ее. В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до 21-26 градусов», — прогнозируют синоптики.

1 августа среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 6-7 градусов.

Средняя месячная температура воздуха в августе в Москве составляет 16,4 градуса. Самым холодным в истории метеонаблюдений был август 1899 года, тогда средняя температура составила 13,1 градуса. Последний прохладный август случился в 1987 году, когда погода была ниже нормы почти на полтора градуса.

Рекордно теплым последний месяц лета был в 2010 году, со средней температурой в 21,8 градуса. Чуть ниже — на 0,1 градуса — температура была в августе 1938 года.

В пятницу, 2 августа, в Москве сохранится холодная и дождливая погода.

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