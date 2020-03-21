Названы сроки возвращения тепла в Москву

Теплая погода вернется в Москву во второй половине следующей недели. Соответствующие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, на потепление в столице окажут влияние солнечный фактор и приход западной части циклона. Ожидается, что воздух прогреется до 8-10 градусов.

В субботу, 21 марта, столбики термометров опустились до минус одного градуса. По прогнозам, в ближайшие сутки днем воздух прогреется до 1-3 градусов тепла, а ночью охладится до минус семи.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании и снеге на выходных. Ожидалось, что температура воздуха опустится на 2-3 градуса ниже нормы, а в некоторых районах Москвы и области будет лежать тонкий снежный покров — около 1 сантиметра. Несмотря на похолодание, небо очистится от туч, будет светить солнце, а ночью будут видны звезды.

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