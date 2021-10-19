Нейропсихолог объяснила появление осенней депрессии

Нейропсихолог Светлана Колобова в беседе с «Мослентой» рассказала о том, почему у жителей Москвы в настоящее время может усилиться депрессия. По мнению специалиста, основные причины появления осенней хандры связаны с человеческой реакцией на происходящее с природой, а также на смену времен года.

«В первую очередь на нас влияет сокращение светового дня. Осенью нам начинает явно не доставать солнечного света, который способствует выработке серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за наше стабильное эмоциональное состояние», — объяснила врач, добавив, что снижение уровня гормонов приводит к ухудшению настроения и снижению тонуса.

Помимо этого, Колобова отметила, что осенний период несет за собой завершение сезона отпусков. Так, жители столицы возвращаются в город для работы, что влечет за собой тоску и мысли о следующем отдыхе.

«Также осенью становится меньше свежих овощей и фруктов — источников не только витаминов, но и радости. В итоге у нас уменьшается количество внешних стимулов, повышающих наше настроение. Исчезают важные вещи, которым мы в нашей повседневной жизни далеко не всегда придаем значение», — резюмировала она.

Ранее врачи подмосковной больницы спасли девятилетнего мальчика, который проглотил шарики из магнитного конструктора и решил не говорить об этом родителям.