Неизвестные установили палатку в центре Москвы и рассмешили россиян

Фотографии походной палатки, установленной неизвестными в Парке 1905 года в центре Москвы, опубликовали в группе «Соседи.Пресня» в Facebook. Снимки рассмешили пользователей сети, они начали шутить в комментариях на тему доступного жилья.

«Московский романтик (ударение на последний слог). Парк 1905 года после благоустройства стал привлекательным для жилья — зелени много, метро и "Макдональдс" в шаговой доступности», — подписала автор публикации.

Одна из местных жительниц подметила, что видит эту палатку ежедневно, однако вскоре в городе похолодает, в связи с чем «постояльцам», скорее всего, придется съехать. Другие отметили, что в Европе такое явление достаточно распространено из-за нехватки жилья. «Программа "Доступное жилье"», «Когда посмотрел цены на покупку и аренду недвижимости», «Да развлекаются так просто, скорее всего, никакой жести не вижу», — подметили юзеры.

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