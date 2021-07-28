Неизвестный десять раз ударил москвичку ножом в грудь и скрылся

Сотрудники правоохранительных органов начали поиск злоумышленника, нанесшего москвичке около десяти ударов ножом в районе Новогиреево. Об этом в среду сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным следствия, неизвестный нанес 50-летней женщине десять ударов острым колющим предметом в область груди и скрылся в неизвестном направлении.

Полиция выясняет детали произошедшего.

Подобный случай произошел на днях в подмосковном Раменском. Неизвестный нанес девушке несколько ножевых ранений в область живота, после чего скрылся в лесу. По словам потерпевшей, злоумышленник сначала пытался нанести ей удар в затылок, после чего достал заточку. Преступник не взял у нее личных вещей, в связи с чем девушка предположила, что это была не попытка ограбления, а неизвестный преследовал другие цели.

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