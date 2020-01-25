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Неизвестный похитил у жителя Подмосковья карту ЦУМа и ушел на шопинг

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Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Неизвестный похитил у 50-летнего жителя Московской области подарочную карту ЦУМа на 500 тысяч рублей и отправился на шопинг. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Потерпевший, получив карту, через некоторое время заметил, что без его ведома кто-то совершил на сайте ЦУМа покупки на 496 тысяч рублей. По информации телеканала, инцидент произошел 24 января.

Отмечается, что подарочной картой можно оплатить покупки исключительно в торговом доме или на сайте.

12 января сообщалось, что в подмосковных Мытищах неизвестный в костюме Деда Мороза похитил в храме Рождества Христова норковую шубу. Инцидент произошел 11 января около 16:00.

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