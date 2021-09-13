Неизвестный попытался изнасиловать россиянку в лифте

Неизвестный мужчина напал на россиянку в лифте многоквартирного дома на Боровском шоссе. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент на западе Москвы произошел накануне, утром в воскресенье, 12 сентября. Преступник повалил женщину на пол и начал ее душить, избивать и трогать половые органы. После этого он потребовал от москвички, чтобы она вступила с ним в интимную связь, однако половой акт не состоялся.

Полицейским удалось задержать злоумышленника вечером в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело об изнасиловании и принуждении к действиям сексуального характера.

Ранее мигрант попытался изнасиловать 27-летнюю россиянку в кустах, но его испугали прохожие. Правоохранителям оперативно удалось задержать преступника. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!