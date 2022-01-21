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В московском подъезде обнаружили ночлежку бездомных

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В московском подъезде обнаружили ночлежку бездомных
Фото: @govorit_zhulebino

В подъезде жилого дома на Саранской улице в Москве обнаружили жилище неизвестного. Ролик с места событий опубликовали в Instagram-аккаунте «Жулебино Москва Люберцы (18+)».

Местная жительница рассказала, что комнату для консьержа неделю назад закрыли на замок. Через какое-то время там появился неприятный запах. «Сегодня кто-то вырвал эту дверь. А там красуется чье-то спальное место, хлеб, туалетная бумага и ведро», — возмутилась женщина. Кто поселился в ее подъезде, москвичка не знает. Администрация сообщества с удивлением поинтересовалась, на что рассчитывал этот человек.

«Эти комнатки во многих домах пустуют. Что ж, сами отказывались платить за консьержей, а пустующие метры, пригодные для жилья, кто-то не упустил», — заявили в комментариях. С таким мнением согласились не все, назвав произошедшее самозахватом территории. «По вашей логике, если человек не живет в квартире (есть другая, например) — тоже пустуют метры», — с иронией ответил пользователь.

Ранее россияне дали советы по борьбе с вандалами в подъездах. Пользователи сети назвали действенным способом установку камер.

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