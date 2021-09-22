Неизвестный угнал дорогое авто у безработного россиянина

Неизвестный угнал у 46-летнего безработного россиянина новый автомобиль стоимостью более 3,4 миллиона рублей. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

По словам пострадавшего, он оставил Toyota Camry на улице Планетарной в районе Северное Тушино, однако утром следующего дня иномарки на месте не оказалось. Тогда москвич обратился в полицию, заявив об угоне.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На данный момент угонщика найти не удалось.

Ранее, в марте, трое блогеров вызвали такси к «Москва-Сити» и угнали машину. Пока водитель по их просьбе складывал пакеты в багажник, один сел за руль автомашины, второй — на пассажирское сидение, а третий снимал на камеру уезжающую иномарку и реакцию хозяина авто.

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