Нехватка мигрантов в Москве вызвала рост зарплат

Так, в первом полугодии текущего года число резюме от соискателей из Средней Азии почти не изменилось по сравнению с 2020 годом, однако число вакансий в профессиональных для мигрантов областях росло. Это вызвало снижение конкуренции среди разнорабочих: вместо пяти человек на место претендует один-два.

По словам управляющего директора «Авито Работа» Артема Кумпеля, в столице наблюдается дефицит работников без квалификации. Наибольший ущерб — в сферах ЖКХ, строительства, сельского хозяйства, общепита и других.

В августе текущего года первый замминистра строительства Александр Ломакин оценивал дефицит работников в три миллиона человек. По его словам, Минстрой постоянно проводит сбор и анализ обращений регионов и строительных организаций по вопросам ввоза дополнительной рабочей силы. С января текущего года ведомство одобрило заявки на въезд около 15 тысяч рабочих, большинство которых являются гражданами Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Сербии и других стран.

Ранее доктор социологических наук Виктория Леденева заявила, что столкновение культур является одной из основных причин страха и раздражения москвичей в отношении мигрантов. По ее словам, приезжих в столице стало слишком много за последние годы, и москвичи регулярно сталкиваются с ними в общественном транспорте утром и вечером, во время поездки на работу или с работы.

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