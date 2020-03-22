Некрасовскую линию московского метро откроют раньше срока

Некрасовскую линию московского метро, закрывшуюся для пассажиров вечером 20 марта, откроют на день раньше запланированного срока. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщается на сайте столичной подземки.

Работа всех четырех станций «розовой» ветки — «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» — возобновится в 5:30 в понедельник, 23 марта, хотя изначально их планировалось открыть только утром 24 марта.

При этом компенсационные автобусы, запущенные для пассажиров на время закрытия линии, продолжат ходить и в понедельник утром, чтобы горожане могли комфортно перестроить свой маршрут. Они завершат свою работу по окончании часа пик.

Некрасовскую линию закрыли для пассажиров в 21:00 20 марта. Это было необходимо для подключения шести новых станций. Кроме того, сотрудники метрополитена за это время успели провести на закрытых станциях генеральную уборку и дезинфекцию.

Запуск нового участка «розовой» ветки состоится в пятницу, 27 марта.

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