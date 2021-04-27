Немец упал с балкона в московском отеле после забега с россиянкой

Турист из Германии, отдыхавший с русской девушкой в отеле Ritz-Carlton, спрыгнул с балкона и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

42-летний Мартин Вайнерт заселился в отель вместе со своей 27-летней спутницей Ольгой утром 23 апреля. Ночью пара пила алкоголь, бегала по этажам, а затем выбралась на крышу. Примерно в 6:00 немецкий турист спрыгнул с парапета 12 этажа на технический балкон, который располагался двумя этажами ниже.

Сейчас Вайнерт находится научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что 11-летняя школьница из Москвы, страдающая лунатизмом, выпала из окна 12-го этажа и осталась жива. К приезду медиков девочка еще была в сознании. Позже пострадавшая рассказала, что ничего не помнит — будто только что легла спать и неожиданно оказалась под окнами первого этажа.

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