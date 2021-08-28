Необычная история жительницы Арбата растрогала россиян

По ее словам, сестра просила называть ее мамой. Девушке нравилось, когда все удивленно восклицали: «Такая молодая мама!». Она же брала на себя ряд материнских обязанностей, например, шила младшей сестре одежду. Особенно автору истории запомнился красный в клетку костюм. «И я ходила модная, юбка разлеталась от малейшего дуновения ветерка, я не успевала ее ловить», — вспоминала женщина.

В детстве ей казалось, что ее сестра — самая красивая, и все в нее влюблены. Жизнь у нее сложилась непросто. Поработав на заводе, отучившись в институте стали и сплавов, она вышла замуж, переехала в коммуналку к мужу, где жила с его матерью и сестрой в одной комнате, родила старшего сына, развелась, уехала на заработки на север. Когда вернулась, поссорилась с отцом, которому было тесно жить вместе с ней и ее ребенком в арбатской коммуналке. В итоге через знакомого устроилась дворником в ЖЭК и получила первую в истории семьи отдельную квартиру — подвал неподалеку от Арбата, в котором было всего одно маленькое окошко, выходящее «на каблуки гуляющих по Староконюшенному переулку». Но там было две комнаты — роскошь для того времени.

Когда сестра вышла замуж во второй раз, в семье произошла еще одна важная победа. «Из подвала они переехали на Смоленку, в аварийный дом, расколотый пополам, а потом уже в настоящую новую квартиру – в Выхино. Это была такая победа! Как будто мы все вместе получили эту квартиру! Всей семьей ездили ее отмывать», — рассказала автор истории. Потом она сама часто и подолгу жила у сестры, хоть и знала, что стесняет двух племянников. «Я создавала в ее квартире подобие нашей арбатской коммуналки», — призналась москвичка.

Подписчики сообщества поблагодарили автора за ее воспоминания и признались, что благодаря таким историям сами вспоминают свое детство. А ее сестре, которую москвичка до сих пор считает первой красавицей, пожелали здоровья и долгих лет.

Ранее москвичка поделилась своими воспоминаниями о школьной жизни на Арбате. Пользователям сети настолько понравились ее истории, что они предложили ей издать книгу.

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