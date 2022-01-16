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Россиян удивил «холодильник» в московской новостройке

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Россиян удивил «холодильник» в московской новостройке
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Продукты, хранящиеся на подоконнике столичной новостройки, попали на фото и удивили россиян. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

На фото видно, что пакеты и контейнеры с едой лежат за окном в мороз. «Холодильник по последнему слову техники», — пошутила администрация сообщества.

Некоторые отметили, что хозяева квартиры могли выставить на подоконник остатки продуктов с новогодних праздников, не поместившиеся в холодильник. «Холодильник мог сломаться, его еще не привезли, моют и так далее», — выдвинули другое предположение в комментариях.

Россияне нашли еще несколько объяснений необычному хранению продуктов. Основными версиями назвали отключение электричества и экономию на холодильнике. «Как в своей деревне, из которой переехал в ипотеку», — отметил один из пользователей.

Ранее старое фото жилого дома в Москве напомнило россиянам о «зимних холодильниках». В советское время ими называли коробы, которые устанавливали за окнами, чтобы хранить продукты.

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