Старое фото дома в Москве напомнило о «непонятном современной молодежи устройстве»

Старое фото одного из домов на Таганке напомнило москвичам о «зимних холодильниках» — коробах, которые устанавливали за окнами, чтобы хранить продукты. Снимок был опубликован в группе «Москва — та!» в Facebook.

«Давно забытое приспособление, непонятное для современной молодежи», — прокомментировала фото, сделанное в июле этого года, автор поста.

«Холодильник» узнали далеко не все пользователи: некоторые предположили, что это ящик для цветов, а также была версия, что он предназначен для домашних кошек. «Гарманжа, как бабушка называла. До революции такие часто в домах были», «У меня такой был за окном. Я его "Сибирь" называла. Другого не было», «Очень удобный и "энергоемкий" холодильник. Летом использовали как кладовку для пустых банок», — вспоминали пользователи.