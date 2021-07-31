Старое фото дома в Москве напомнило о «непонятном современной молодежи устройстве»
Старое фото одного из домов на Таганке напомнило москвичам о «зимних холодильниках» — коробах, которые устанавливали за окнами, чтобы хранить продукты. Снимок был опубликован в группе «Москва — та!» в Facebook.
«Давно забытое приспособление, непонятное для современной молодежи», — прокомментировала фото, сделанное в июле этого года, автор поста.
«Холодильник» узнали далеко не все пользователи: некоторые предположили, что это ящик для цветов, а также была версия, что он предназначен для домашних кошек. «Гарманжа, как бабушка называла. До революции такие часто в домах были», «У меня такой был за окном. Я его "Сибирь" называла. Другого не было», «Очень удобный и "энергоемкий" холодильник. Летом использовали как кладовку для пустых банок», — вспоминали пользователи.
Часть подписчиков поделилась историями о других способах хранения продуктов во времена, когда настоящий холодильник был предметом роскоши. Многие признавались, что вывешивали еду за окно в авоськах, а кто-то рассказал, что с внешней стороны подоконника приделывал корзины. Вспомнили юзеры и «хрущевские» холодильники — холодные ящики под подоконником на кухне с двустворчатыми дверцами.
В то же время москвичи отметили, что способ хранения продуктов за окном был ненадежен: авоськи могли выловить с крыши или верхних этажей «рыбаки» — люди, с помощью удочек и иных приспособлений похищавшие оставленную за окнами еду. Вдобавок уличные холодильники могли вместо кормушки использовать птицы. «Кроме шуток: много лет назад один знакомый перед Новым годом раздобыл индейку. Это было совсем не просто в те годы! Птица была здоровенная, в морозилку не лезла, поэтому он ее в авоське вывесил за окно. Птички знатно полакомились!» — написала одна из подписчиц сообщества.
Ранее москвичи ностальгировали по «сталинским скамейкам», рассматривая фото Сретенского бульвара. По мнению пользователей соцсетей, они были удобнее и красивее современных.
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