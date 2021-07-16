Необычное явление после мощного дождя напугало москвичей

Жители Северо-Восточного округа столицы были напуганы необычным явлением — густой пеной, разлившейся по улицам после мощного дождя. Фото и видео «белых рек» они опубликовали в районной группе в Facebook.

Подписчики сообщества рассказали, что такую же пену видели в районе метро «Бауманская» и в Марьино. «Может, это дождь с химией идет? По многим улицам такая течет водица», — написала одна из участниц группы.