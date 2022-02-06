Необычный автомобиль у здания МИД заинтересовал россиян

Необычный ретро-автомобиль, огороженный лентой, появился у здания МИД в столице и заинтересовал россиян. Фото машины выложили в Facebook-группе «Москва Моя».

Автор топика поинтересовалась, знает ли кто-нибудь, почему около здания министерства установили советскую машину. Многие узнали в авто знаменитую модель грузовика грузоподъемностью 1,5 тонны, более известный в народе как «полуторка». «Как сказали по ТВ, это историческая машина, которая участвовала в перевозках по Ладожскому озеру во время блокады! Ее установили ко Дню снятия блокады», — рассказала одна из пользовательниц. В комментариях добавили, что грузовик специально подняли со дна реки Ладоги.

Некоторые удивились, почему памятный автомобиль установили у здания на Смоленской-Сенной площади. «В конце Ленинского проспекта у метро "Тропарево" есть памятник воинам-автомобилистам, могли бы и туда», — предложил один из пользователей. Кто-то отметил, что «полуторку» установили у оживленного Садового кольца, где ее могут увидеть и пешеходы, и автомобилисты.

Ранее москвичей удивил памятник революционеру Владимиру Ленину, установленный в районе Сокол.