Непривычная деталь на дореволюционной фотографии Москвы озадачила пользователей сети

Фотография дореволюционной Москвы во время празднования Вербного воскресенья озадачила пользователей сети из-за некоторых деталей, которые сейчас могут выглядеть непривычно. Фотографию опубликовали в группе «Москва моя», где и началась дискуссия.

На фотографии изображены так называемые Вербные катания, которые были одним из главных событий Вербного воскресенья в России до 1917 года. Также в дореволюционной России в городах устраивались Вербные торги. Пользователи удивились такому празднованию. «Ярмарка тщеславия?» — спросил один из комментаторов, на что ему ответили: «Полагаю, в праздники народ позволял себе слегка потратиться».

Удивило москвичей и расположение на фотографии памятника Минину и Пожарскому, который сейчас находится у храма Василия Блаженного. На фотографии скульптурный монумент стоит у ГУМа. Всем удивляющимся в комментариях москвичи напомнили, что памятник действительно стоял у торговых рядов до 1931 года, а так как фотография датируется 1910 годом, то ничего удивительного в этом нет.