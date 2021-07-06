Непривычная деталь на дореволюционной фотографии Москвы озадачила пользователей сети
Фотография дореволюционной Москвы во время празднования Вербного воскресенья озадачила пользователей сети из-за некоторых деталей, которые сейчас могут выглядеть непривычно. Фотографию опубликовали в группе «Москва моя», где и началась дискуссия.
На фотографии изображены так называемые Вербные катания, которые были одним из главных событий Вербного воскресенья в России до 1917 года. Также в дореволюционной России в городах устраивались Вербные торги. Пользователи удивились такому празднованию. «Ярмарка тщеславия?» — спросил один из комментаторов, на что ему ответили: «Полагаю, в праздники народ позволял себе слегка потратиться».
Удивило москвичей и расположение на фотографии памятника Минину и Пожарскому, который сейчас находится у храма Василия Блаженного. На фотографии скульптурный монумент стоит у ГУМа. Всем удивляющимся в комментариях москвичи напомнили, что памятник действительно стоял у торговых рядов до 1931 года, а так как фотография датируется 1910 годом, то ничего удивительного в этом нет.
Также пользователей насторожил снег на фотографии в самый разгар весеннего сезона. Христианский праздник Входа Господня в Иерусалим, известный в народе как Вербное воскресенье, празднуется за неделю до Пасхи. Обычно эта дата выпадает на числа в середине-конце апреля. В 1910 году Вербное воскресенье праздновали 24 апреля, поэтому заснеженная Красная площадь вызвала недоумение пользователей.
Ранее в сети появилось фото советских времен, на котором запечатлена очередь за мучными изделиями на ВДНХ. На размещенном в сети кадре, сделанном в 1966 году, видно, как несколько человек толпятся около женщины, продающей выпечку, — на переднем плане показаны связки десятков бубликов. Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях, поделились воспоминаниями и заодно пожаловались, что автор поста буквально «травит им душу» таким фото.
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