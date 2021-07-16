Неравнодушные жители Москвы забили тревогу из-за утиного семейства
Неравнодушные жители московского района Нагатинский затон забили тревогу — они просят администрацию музея-заповедника «Коломенское» спасти утку с выводком утят. По словам пользователей сети, птицы не могут выбраться из воды на берег из-за отсутствия мостиков. Видео с утиным семейством появилось в районной группе в Facebook.
«Уважаемый музей-заповедник Коломенское, спасите выводок утят, поставьте мостики. На берег выбраться им невозможно. Оказывается, чтобы поставить доску в пруд, нужно согласовать все это. Соседи, может, у кого-нибудь есть доска?» — написала автор ролика.
Просьбу поддержали другие участники группы. «Лучше бы для них сделали и выходов побольше, и удобные домики», «Про пруды уже неоднократно писали, что там нужны мостки для утят. Нельзя так закатывать берега в бетон! Помогите птенцам», «Причем лучше, чтобы выходы для утят были в высокую траву, где они могли бы спрятаться. Хотя бы с какой-то стороны пруда оставляли бы высокую траву», — писали юзеры.
Сотрудники музея-заповедника уверили, что проблема будет решена. «Друзья, мы переживаем за судьбу утят вместе с вами. Спасибо, что пишете нам о подобных ситуациях, благодарим вас за неравнодушие и реагируем на каждое сообщение», — написали представители «Коломенского».
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