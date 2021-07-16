Неравнодушные жители Москвы забили тревогу из-за утиного семейства

Просьбу поддержали другие участники группы. «Лучше бы для них сделали и выходов побольше, и удобные домики», «Про пруды уже неоднократно писали, что там нужны мостки для утят. Нельзя так закатывать берега в бетон! Помогите птенцам», «Причем лучше, чтобы выходы для утят были в высокую траву, где они могли бы спрятаться. Хотя бы с какой-то стороны пруда оставляли бы высокую траву», — писали юзеры.

Сотрудники музея-заповедника уверили, что проблема будет решена. «Друзья, мы переживаем за судьбу утят вместе с вами. Спасибо, что пишете нам о подобных ситуациях, благодарим вас за неравнодушие и реагируем на каждое сообщение», — написали представители «Коломенского».

14 июля москвичи забили тревогу из-за массовой гибели уток в Москве-реке.

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