Несовершеннолетняя девушка выпала из окна многоэтажного дома в Подмосковье

Несовершеннолетняя жительница подмосковного Чехова в субботу, 1 января, выпала из окна девятого этажа многоквартирного дома на Подольской улице, пишет «Подмосковье сегодня».

От полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте. Полиция на данный момент выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее голый мужчина выпал с балкона в центре Москвы, на Тверском бульваре. Позже стало известно, что погибшим является известный российский журналист Егор Просвирнин.