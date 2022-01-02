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Несовершеннолетняя девушка выпала из окна многоэтажного дома в Подмосковье
Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Несовершеннолетняя жительница подмосковного Чехова в субботу, 1 января, выпала из окна девятого этажа многоквартирного дома на Подольской улице, пишет «Подмосковье сегодня».
От полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте. Полиция на данный момент выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее голый мужчина выпал с балкона в центре Москвы, на Тверском бульваре. Позже стало известно, что погибшим является известный российский журналист Егор Просвирнин.