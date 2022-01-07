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Незнакомец угостил россиянку коктейлем и украл у нее ценные вещи

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Незнакомец угостил россиянку коктейлем и украл у нее ценные вещи
Фото: Shutterstock

Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как незнакомый мужчина, от которого она приняла коктейль, ограбил ее, пишет РЕН ТВ.

По словам россиянки, мужчина угостил ее напитком в заведении в Наставническом переулке и через какое-то время она потеряла сознание. Проснувшись, женщина находилась в том же месте, однако не досчиталась ценных вещей: телефона, документов и кошелька. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее жительница Москвы в соцсетях рассказала, что в парке «Коломенское» семья с шестилетним ребенком украла тюбинг у ее дочери.

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