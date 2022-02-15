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Стало известно о количестве новых дорожных развязок в Москве в 2022 году

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Стало известно о количестве новых дорожных развязок в Москве в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о наиболее важных проектах дорожного строительства, которые будут реализованы до конца 2022 года. «Мослента» собрала информацию о грядущих проектах и узнала о количестве новых развязок в Москве.

В 2022 году в работе будут находиться еще 4 развязки, среди которых — Осташковская и Алтуфьевская. Их реконструкцию планируется завершить до начала 2023-го, говорится в сообщении.

Благодаря реконструкции Алтуфьевской и Осташковской развязок будет улучшено транспортное обслуживание жителей московских районов: Бибирево, Лианозово, Северное и Южное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский, Отрадное, Северный, а также городского округа Мытищи Московской области. Всего это около одного миллиона человек.

На Осташковской развязке будут две эстакады и два путепровода. В общей сложности там построят 8,7 километров дорог и надземный пешеходный переход в районе дома 30 на Осташковской улице.

Комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе обеспечит новый путепровод через МКАД. Эта эстакада-съезд улучшит выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в сторону Дмитровского шоссе.

Также будет построен новый съезд с внешней стороны кольцевой автодороги на Алтуфьевское шоссе в сторону центра и выполнена реконструкция существующих съездов на МКАД. Всего в рамках проекта построят 5,4 километра дорог.

Ранее Собянин рассказал о планах Москвы по строительству дорог в 2022 году.

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