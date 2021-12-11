Новогодние воспоминания россиян из детства растрогали пользователей сети

Фото школьников, идущих на елку в Колонном зале Дома Союзов, натолкнуло россиян на детские воспоминания о Новом годе. Пользователи поностальгировали в комментариях к посту в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

«Как прекрасно чувствовался праздник Новый год в те времена!» — растрогались подписчики паблика при взгляде на снимок. Юзеры вспомнили, что на елках выдавали подарки с вкусными конфетами. Кроме того, в Колонном зале для детей на праздники устанавливали аттракционы, на которых можно было неограниченно кататься.

В школах при этом тоже активно шла подготовка к Новому году. «Праздники ждали, конечно! Мы в начальных классах делали украшения, клеили колечки для гирлянд, вырезали снежинки», — поделилась подписчица группы.

Многие заявили, что современные дети не смогут понять атмосферу советского Нового года. «В эпоху потребления смартфонов, TikTok и другого, они лишены ощущения волшебства и радости от праздника, который тогда ждали целый год», — написала одна из комментаторов. Эту позицию активно разделили другие участники дискуссии, добавив, что и взрослые стали относиться к Новому году проще.

Ранее психолог Екатерина Зиновьева в беседе с «Мослентой» развеяла миф о подавленном состоянии жителей столицы перед Новым Годом. По ее мнению, людям по-прежнему нужно отвлекаться от будней, поэтому праздник послужит отличным поводом развеяться.