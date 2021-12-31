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Новогоднюю елку из машин ДПС заметили в Подмосковье

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Новогоднюю елку из машин ДПС заметили в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Новогоднюю елку, составленную из машин ДПС, заметили в Химках. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Необычная инсталляция украсила парковку одного из торговых центров города. Все машины мигали красными и синими сигнальными огнями. Таким образом сотрудники Госавтоинспекции и представители общественных автосообществ решили поздравить жителей с наступающим Новым годом.

Уточняется, что для новогоднего флешмоба организаторы задействовали 30 автомобилей.

Ранее была раскрыта история обычая ставить елку.

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