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Новогоднюю елку из машин ДПС заметили в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Новогоднюю елку, составленную из машин ДПС, заметили в Химках. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
Необычная инсталляция украсила парковку одного из торговых центров города. Все машины мигали красными и синими сигнальными огнями. Таким образом сотрудники Госавтоинспекции и представители общественных автосообществ решили поздравить жителей с наступающим Новым годом.
Уточняется, что для новогоднего флешмоба организаторы задействовали 30 автомобилей.
Ранее была раскрыта история обычая ставить елку.