Новорожденную девочку в Москве назвали Психосоматикой

Житель Москвы Владимир Дернов назвал свою новорожденную дочь Психосоматика. Этой информацией он поделился со своими подписчиками в Instagram.

«Быть отцом Психосоматики — бесценно», — написал под опубликованной фотографией мужчина. На самом фото Владимир показывает свидетельство о рождении, в котором действительно указано, что новорожденную зовут Психосоматика Дернова.

Подписчики мужчины в комментариях принялись поздравлять новоиспеченного отца, однако новость о выборе необычного имени восприняли неоднозначно.

«Когда закрываешь свои программки через дочь, но и ребенок сам выбрал родителей», «Поздравляю с прибавлением! Все разговоры в офисе сегодня об этом», «Удивил. А ласково как называть будешь? Психея? Или сома?», «Почему людей не удивляет имя Даздраперма, но очень шокирует Психосоматика? Да хоть Биоэнергетика! Вам какое дело? Своего назовете Сашей и будет вам счастье», — написали юзеры.

Ранее в московский ЗАГС обратилась женщина с твердым намерением поменять имя по совету своего астролога. Прорицатель пообещал женщине, что после смены имени ее жизнь изменится в лучшую сторону, она найдет любовь и выйдет замуж. Москвичка послушалась астролога и официально изменила личные данные.

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