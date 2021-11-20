Новый Instagram-проект начал подслушивать москвичей

Две девушки из Москвы создали в Instagram новый проект Sloooshai, в котором начали собирать подслушанные фразы жителей города. Теперь короткие реплики-цитаты можно встретить и на московских улицах — они написаны на маленьких стикерах, приклеенных к стенам и водосточным трубам. Как был создан проект, москвички рассказали в беседе с «Мослентой».

По их словам, они просто слушали, что говорят люди в мегаполисе, затем переносили фразы горожан на небольшие стикеры и приклеивали в том месте, где эти слова были произнесены. Затем девушки фотографировали записки и публиковали в Instagram-аккаунт.

По словам создателей, они хотели подчеркнуть необычные и иногда смешные формулировки, которые люди используют в своих обычных повседневных разговорах. «Я не опытная, я красивая», «Мы слишком много работаем в удовольствие. Меня прям бесит», «Нет ли у вас подруги, которая сидит на кухне и плачет? Я бы подъехал», — так брошенные кем-то реплики стали крылатыми выражениями.

«Мы все всегда на чем-то сфокусированы, о чем-то думаем, ищем какие-то ответы. Хотелось, чтобы и наши стикеры для кого-то стали теми самыми словами, которые могли бы на что-то вдохновить, помочь с поиском решения какого-то важного вопроса», — подчеркнула одна из девушек.

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