В Москве мраморный камень стал Instagram-блогером

Сотрудники «Центра дизайна Artplay» в Москве создали блог для одного из своих арт-объектов. В Instagram они опубликовали несколько коллажей с изображением недавно появившегося на территории пространства мраморного камня.

В подписи к иллюстрациям отмечается, что с первых дней существования этот камень «зажил своей жизнью», поэтому и было принято решение «фиксировать все его состояния». «Представляем вам первый в Instagram дневник камня!» — гордо заявили авторы идеи.

С помощью коллажей камень представляется публике, а затем поясняет, как «докатился до такой жизни». Повествование ведется от первого лица. «Даже мрамору ясно, как в современном мире важно быть осознанным и находиться в моменте», — гласит одно из посланий.

Содержание остальных картинок позволяет узнать, что камень снабжен долотом и стамеской. Ожидалось, что местные жители с помощью этих предметов сделают из него произведение искусства. Однако москвичи решили иначе и покрыли его рисунками.

Сотрудники Artplay пообещали делиться подробностями из жизни камня и дальше. Будет ли с этой целью создан отдельный Instagram-аккаунт, пока неизвестно.

Ранее художник рассказал о принятии культуры стрит-арта в Москве. Он отметил, что в Европе существует специальная программа, благодаря которой художники могут забронировать себе нежилые городские объекты и нарисовать на них граффити.