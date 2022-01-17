Нравы современных староверов заинтересовали россиян

Фото современных староверов в Рогожской слободе натолкнуло россиян на обсуждение их нравов. Снимок появился в Facebook-группе «Москва Моя».

На снимке изображены женщины из старообрядческой общины, гуляющие со своими детьми. Они одеты в длинные юбки и стоят на улице с покрытой головой. Кадр, отображающий быт староверов, заинтриговал комментаторов. «Параллельный мир», «Спасибо! Очень интересно», — написали пользователи. Кто-то отметил, что дети на фото, несмотря на закрытость и религиозность общины, одеты вполне современно. «Девочки в длинных юбках», — возразил автор топика.

Одна из пользовательниц рассказала, что однажды покупала в Рогожской слободе медовуху и побывала в местной лавке. «По ощущениям как на машине времени попала куда-то в 18-й век, классно! Очень красивые люди: и мужчины, и женщины, и дети», — поделилась впечатлениями юзерша.

Ранее москвовед Алексей Дедушкин рассказал, что в начале XX века в Рогожской слободе находились воксалы — так в то время называли увеселительные заведения.