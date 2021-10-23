Оголившую грудь возле храма модель обвинили в оскорблении чувств верующих

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве модели Лолиты Богдановой. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает Telegram-канал Readovka.

По данным источника, вебкам-модели грозит до года лишения свободы. На данный момент девушка находится под подпиской о невыезде. Администрация канала уточнила, что ранее представители РПЦ заявили, что попытки оскорбления религиозных символов должны «встречать правовую оценку».

Ранее сообщалось, что СКР начал проверку 22-летней Богдановой, которая оголилась около храма Василия Блаженного и снялась на видео. На тот момент модель уже удалила все посты из своего Instagram-аккаунта и принесла извинения за свой поступок.