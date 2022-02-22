Москвич рассказал о борделях в знаменитом «доме-корабле»

Фото знаменитого «дома-корабля» или «дома атомщиков» на Большой Тульской улице натолкнуло москвичей на обсуждение выдающегося объекта столичной архитектуры. Дискуссия разгорелась в одном из Instagram-аккаунтов.

Автор топика рассказал, что жилой дом длиной в 400 метров был построен в 1986 году по индивидуальному проекту Министерством среднего машиностроения СССР.

В комментариях фолловеры вспомнили о народных названиях этого здания. Многие отметили, что дом на Тульской был известен как «дом холостяков», потому что именно там в СССР выдавали однокомнатные квартиры одиноким мужчинам. Один из юзеров отметил, что какое-то время жил в «доме-корабле» и слышал, что там работало как минимум несколько борделей. «На входе всегда охрана спрашивала, куда я иду. Забавно было», — с юмором добавил он.

Под постом речь зашла и об оформлении внутренних помещений. «Я читала, что внутри длиннющие коридоры, по которым можно спокойно бегать кроссы и кататься на велике, и что ввиду замысловатой планировки там есть замурованные пространства», — поделилась информацией одна из пользовательниц.

Ранее россиян удивило фото «лежачего небоскреба» длиной 736 метров на Варшавском шоссе.