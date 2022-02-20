Россиянка раскрыла правду о работе в частных киосках Москвы

Россиянка раскрыла правду о работе в частных киосках столицы. В Facebook-группе «Мещанский район Москвы» она поделилась историей своей знакомой.

«Позвонила нашей бывшей киоскерше, чтобы проконсультироваться по ситуации с киосками. «С киосками дело темное, — сказала она. — Работать в них крайне невыгодно. Очень высокая аренда. Почти все они частные — все время перекупаются, хозяева меняются. Открываются, а через месяц закрываются, потому что выручки тут нет. В Москве сейчас от силы пять киосков городу принадлежат»», — поделилась рассказчица.

Ее знакомая отработала киоскером восемь лет. Она трудилась с 6.30 до 20.30 без выходных. Старалась работать хорошо, чтобы и хозяйке хорошую выручку отдать, и самой заработать. Однако хорошо заработать на такой должности невозможно, заявила она автору поста.

«Зарплата зависит от того, как договоришься с хозяйкой. Можно за выход получать по тысяче рублей, независимо от выручки. А можно получать дополнительный процент, если продашь больше, чем на три тысячи», — передала рассказчица слова экс-киоскерши. Она добавила, что, скорее всего, суммы заработков всегда обговариваются устно, без подписания договора, хотя на этот вопрос собеседница четкого ответа ей не дала.

Ранее россияне вспомнили буфеты и киоски советских времен в московском метро.