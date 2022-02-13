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Историк рассказал о судьбе московских высоток

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Историк рассказал о судьбе московских высоток
Фото: В. Прохоров / РИА Новости

Еще в 60-х годах прошлого века центр Москвы планировали «утыкать высотками», но от этого плана пришлось отказаться. Об этом в беседе с «Мослентой» рассказал историк архитектуры Александр Змеул.

По словам эксперта, проекты новых высотных зданий разрабатывались в самом начале 60-х. Сохранились макеты так и не построенных в столице небоскребов. «На их фоне Новый Арбат смотрелся бы, как самый невысокий высотный комплекс в центре», — подчеркнул Змеул.

Он также рассказал, что здания информационного агентства «ТАСС» и компании «Лукойл» — усеченный вариант высоток, которые должны были появиться в центре Москвы. Их силуэты должны были напоминать Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

От масштабной высотной застройки в центре города со временем было решено отказаться. Змеул подчеркнул, что проекты, близкие по духу тем, что были созданы советскими архитекторами, сейчас реализуются на окраинах города.

Ранее архитекторы Александр Цимайло и Николай Ляшенко рассказали о критике их проекта гастрокластера в Москве.

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