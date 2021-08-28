Обладатель черного пояса по тхэквондо избил многодетную женщину

После того как женщина попыталась заступиться за супруга, инициатор конфликта переключился на нее. Неизвестный грозился избить ее и изнасиловать. Во время словесной перепалки мужчина ударил женщину ногой в пах. Она призналась, что в тот момент ей было очень больно. По ее словам, она думала о своих трех детях, один из которых имеет инвалидность и нуждается в постоянном уходе.

В больнице пострадавшей диагностировали обширную гематому. Со справкой из медучреждения женщина обратилась в полицию. Следствие установило, что злоумышленником оказался Алибек Бегкузаров. Мужчина является фитнес-тренером, а также позиционирует себя как КМС по силовому троеборью, вольной борьбе и жиму лежа. Также хулиган является обладателем черного пояса по тхэквондо. На данный момент в отношении подозреваемого идет проверка.

Ранее россиянку избили в подмосковном яхт-клубе «Адмирал». У женщины были зафиксированы ушибы и гематомы на лице. Причину конфликта, как и личность нападавшего, пока установить не удалось.

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