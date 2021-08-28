Обладатель черного пояса по тхэквондо избил многодетную женщину
Профессиональный спортсмен, обладатель черного пояса по тхэквондо избил многодетную мать в подмосковной Истре. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, компания мужчин и женщин отдыхала у водоема. К ним несколько раз подходил крупный мужчина и предъявлял разные претензии. По словам пострадавшей, сначала он настойчиво спрашивал отдыхающих, почему поймал карпа, а не судака, однако они объясняли, что с этим вопросом лучше подойти к администрации.
После того как женщины решили спрятаться от назойливого гостя в закрытой беседке, они услышали крик мужчин и выбежали на него. «Я выскочила на улицу и увидела, как этот человек держит моего мужа за грудки. Он кричал, что ударит его, что он не знает, с кем связался. Он говорил, что он спортсмен, может убить», — рассказала многодетная мать.
После того как женщина попыталась заступиться за супруга, инициатор конфликта переключился на нее. Неизвестный грозился избить ее и изнасиловать. Во время словесной перепалки мужчина ударил женщину ногой в пах. Она призналась, что в тот момент ей было очень больно. По ее словам, она думала о своих трех детях, один из которых имеет инвалидность и нуждается в постоянном уходе.
В больнице пострадавшей диагностировали обширную гематому. Со справкой из медучреждения женщина обратилась в полицию. Следствие установило, что злоумышленником оказался Алибек Бегкузаров. Мужчина является фитнес-тренером, а также позиционирует себя как КМС по силовому троеборью, вольной борьбе и жиму лежа. Также хулиган является обладателем черного пояса по тхэквондо. На данный момент в отношении подозреваемого идет проверка.
Ранее россиянку избили в подмосковном яхт-клубе «Адмирал». У женщины были зафиксированы ушибы и гематомы на лице. Причину конфликта, как и личность нападавшего, пока установить не удалось.
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