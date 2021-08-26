Россиянку избили в подмосковном яхт-клубе

Россиянка заявила в полицию после того, как ее избили в подмосковном яхт-клубе «Адмирал». По данным телеканала РЕН ТВ, у женщины были зафиксированы ушибы и гематомы на лице. Также следы побоев диагностировали на голове и руках пострадавшей.

По данным следствия, 32-летняя москвичка обратилась за помощью в медучреждение спустя трое суток после избиения. Там она рассказала, что незнакомый мужчина набросился на нее с кулаками в минувшую субботу, 21 августа. Причину конфликта, как и личность нападавшего, пока установить не удалось.

После осмотра медработниками москвичка была отпущена домой. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее чеченец избил 38-летнего таксиста и забрал у него из бардачка ценные вещи. После того как таксист отвез клиентов в назначенное место, те покинули машину, но вскоре вернулись и потребовали везти их дальше. Получив отказ, один из злоумышленников несколько раз ударил водителя по голове и забрал из автомобиля телефон, деньги, страховку и документы.

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