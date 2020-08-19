Обнародован план празднования Дня города в Москве

День города в столице в 2020 году запланировали провести 5 и 6 сентября, при этом масштабных народных гуляний в городе не будет. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.

В этом году Москва отмечает 873-летие. «Традиционное празднование Дня города пройдет в первые выходные осени 5-6 сентября. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции в Москве не будут проводиться массовые гуляния, в том числе фестиваль на Тверской улице.

Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Основной темой праздника станет «Музейная Москва». По предварительной записи, которая откроется 1 сентября, в столице можно будет бесплатно посетить 90 музеев и выставочных залов.

В июле мэр Сергей Собянин выразил надежду на то, что День города в сентябре будет первым фестивалем, который удастся отпраздновать в столице после пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выявили 693 новых случая заражения коронавирусом. Число выздоровевших за последние сутки составило 1155. Также зафиксировано еще 11 летальных исходов.

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